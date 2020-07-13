Рогозин объяснил, почему РФ не будет участвовать в лунной программе США

https://static.news.ru/photo/6100d232-c533-11ea-9fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва не желает сотрудничать с Вашингтоном в реализации лунной программы, так как США не хотят равноценного партнёрства, а сама программа организационно похожа на НАТО.

Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, Вашингтон расценивает полёт к Луне исключительно как политический проект.

Они рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, Америка превыше всего, все остальные должны помогать и платить, — отметил Рогозин.

Глава Роскосмоса уточнил, что поддерживает дружеские отношения с партнёрами в Соединённых Штатах, в том числе с главой NASA Джимом Брандестайном.

Я надеюсь, что это сотрудничество сохранится и дальше, будет в меньшей степени подвержено влиянию дурной политической конъюнктуры, которая, к сожалению, сегодня идёт из Вашингтона, — высказался Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, Россия обсуждает с КНР создание на Луне совместной базы. Рогозин заявил, что 13 июля общался по телемосту с китайскими коллегами и стороны договорились начать делать шаги навстречу друг другу в этом вопросе.

Я не исключаю, что этот проект будет открыт для всех желающих, в том числе американцев, но инициатива здесь может быть именно за Россией и Китаем, — заключил чиновник.

30 мая 2020 года американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon от компании SpaceX стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла 31 мая.

Как писал NEWS.ru, в NASA после этого пуска заявили, что России придётся использовать американские корабли для полётов к МКС.