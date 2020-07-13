Рогозин рассказал о разработке сверхмощного ядерного двигателя

https://static.news.ru/photo/cb9dcb2a-c53f-11ea-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

В России идёт разработка ядерного космического двигателя для полётов к дальним планетам Солнечной системы и за её пределы, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

И только такого рода мощный потенциал двигателей, который даёт возможность для работы ионного двигателя, только это позволит кораблю достичь планет Солнечной системы, а может быть, в будущем, вырваться за пределы солнечной системы, — рассказал глава «Роскосмоса» в интервью радио «Комсомольская правда».

Он также отметил, что традиционные кислород-керосиновые или водородные двигатели не позволяют достигнуть далёких планет.

Это путь к развитию ядерной космической энергетики, — подытожил гендиректор «Роскосмоса».

В настоящее время специалисты предприятий «Роскосмоса» создают транспортно-энергетический модуль (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса. Технический комплекс для подготовки спутников с ТЭМ должен быть построен на космодроме Восточный с вводом его в эксплуатацию в 2030 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва не желает сотрудничать с Вашингтоном в реализации лунной программы, так как США не хотят равноценного партнёрства, а сама программа организационно похожа на НАТО. Такое мнение выразил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, Вашингтон расценивает полёт к Луне исключительно как политический проект.