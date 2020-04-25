Все российские инженеры покинули закрытый на карантин космодром Куру

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Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через три часа 20 минут после вылета.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что российский космический грузовик показал лучший результат за всё время пилотируемых полётов. «Прогресс МС-14» стал четвёртым кораблём, который при полёте к МКС использовал...