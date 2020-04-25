Все российские инженеры покинули закрытый на карантин космодром Куру

Специалисты НПО имени Лавочкина, проработавшие на международном космодроме во Французской Гвиане до полного закрытия комплекса на карантин, вернулись в Москву.
По информации Роскосмоса, инженеры завершили испытания разгонного блока «Фрегат». Оставившие космодром Куру специалисты попали на двухнедельный карантин.
Все прибывшие чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний не имеют, — цитирует ТАСС сообщение госкорпорации.
Как писал NEWS.ru, в апреле Роскосмосу пришлось отложить запуски «Союзов» с иностранными спутниками из-за того, что европейские специалисты покинули Куру. Глава корпорации пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на срыв международных проектов из-за коронавируса.