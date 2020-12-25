В новогодние каникулы россияне смогут наблюдать звездопад Квадрантиды

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Пиковую активность звездопада Квадрантиды можно будет наблюдать в Северном полушарии в ночь с 3 на 4 января. Скорость потока метеоров может достигать 40 км/с.

Звездопад лучше наблюдать после полуночи, глубокой ночью, потому что иначе заметить метеоры очень трудно. Поток наблюдается с 28 декабря по 7 января. Максимум активности — 3–4 января, — сообщила ТАСС физик-астроном Новосибирского планетария Марина Арцебашева.

По её словам, сибиряки смогут лучше отследить «падающие звёзды», потому что в новогодние каникулы в регионе ожидаются морозы до −40 градусов, ясное небо и отсутствие осадков.

Наблюдать Квадрантиды, как и Урсиды, гораздо легче, потому что ориентир — Большой Ковш. Можно увидеть настоящий предновогодний салют, — добавила астроном.

Она пояснила, что созвездие Волопаса, в котором наблюдается поток Квадрантид, находится в Северном полушарии и его видно со всей территории России.

Как писал NEWS.ru, 14 сентября на землю едва не упали астероиды размером с автомобиль и автобус. Первое космическое тело размером с автобус получило название 2020 RF3. Оно пролетело над нашей планетой в 02:49 по восточному поясному времени (06:49 GMT) на расстоянии 94 тыс. км. Это эквивалент четверти пути от Земли до Луны. Несколькими часами позже астероид 2020 RD4 меньшего размера, примерно с автомобиль, совершил похожий пролёт на высоте 106 тыс. км в 16:33 EDT (20:33 GMT). Итальянский проект «Виртуальный телескоп» вёл прямую трансляцию происходящего.