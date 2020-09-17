Астероиды размером с машину и автобус пролетели вблизи Земли

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Два астероида прошли на небольшом расстоянии от Земли 14 сентября. Это следует из данных Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА.

Первое космическое тело размером с автобус получило название 2020 RF3. Оно пролетело над нашей планетой в 2:49 утра по восточному поясному времени (06:49 GMT) на расстоянии 94 000 км. Это эквивалент четверти пути от Земли до Луны.

Несколькими часами позже астероид 2020 RD4 меньшего размера, примерно с автомобиль, совершил похожий пролёт на высоте 106 000 км в 16:33 EDT (20:33 GMT). Итальянский проект «Виртуальный телескоп» вёл прямую трансляцию происходившего.

Оба эти случая свидетельствуют, что астероиды — обычное явление, не подвергающее нашу планету опасности, отмечает портал Space.com.

Ранее новое исследование показало, что за пределами нашей солнечной системы могут существовать планеты с таким высоким содержанием углерода, что они состоят из алмазов, писал NEWS.ru.