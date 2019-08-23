https://static.news.ru/photo/9b16ed20-c67a-11e9-ae86-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Сотрудники NASA и следователи проверяют информацию о том, что астронавт Энн МакКлейн незаконно получила доступ к счетам бывшей супруги Саммер Уорден, находясь на Международной космической станции (МКС).

Астронавт призналась, что следила за банковскими операциями бывшей супруги. Таким образом она пыталась отследить получает ли всю необходимую финансовую помощь их общий ребёнок. На космонавтов за пределами Земли распространяется национальное право государств, гражданство которых они имеют, сообщает The New York Times .

Ранее бывший астронавт Скотт Келли, совершивший годовую экспедицию на МКС рассказал, что максимальная зарплата астронавтов NASA составляет порядка $155 тысяч в год, или около $13 тысяч в месяц. По его словам, помимо зарплаты астронавтам оплачивают больничный и отпуск, а также частично погашают медстраховку. У астронавтов из числа военнослужащих есть преимущества и при выплате пенсии. Кроме того, они получают фиксированную компенсацию на жильё, а также другие надбавки, связанные с их военной службой, писал News.ru.