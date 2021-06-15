Учёный рассказал о поисках жизни на Венере

https://static.news.ru/photo/d09f9672-cdc6-11eb-8457-96000091f725_660.jpg Фото: NASA

Российские учёные планируют к 2029 году запустить на Венеру космическую станцию по поиску жизни на планете. Подробности предстоящей миссии раскрыл ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, пишет Pravda.Ru.

По мнению учёного, на Венере больше шансов найти признаки жизни. Кроме того, специалисты предполагают, что жизнь на этой планете существует до сих пор. Как отметил Эйсмонт, в проекте «Венера-Д» уже фактически утверждёе состав научной аппаратуры для того, чтобы реализовать эти планы. С помощью аппаратуры астробиологи намерены взять пробы газа из атмосферы Венеры, а полученные снимки по спутнику передать на Землю.

Запуск «Венеры-Д» запланирован на 2029 год. Учёный напомнил, что на Венере температура поверхности примерно 500 градусов по Цельсию. Аппаратуры, которая смогла бы выдержать такой нагрев, нет. Поэтому аппарат, который доставят на поверхность Венеры будет жить пока не перегреется, максимум три часа. Одновременно с посадочным аппаратом будет функционировать и спутник.

За это время нужно будет провести все измерения, взять пробы грунта, провести анализ, результаты передать на Землю через спутник, — рассказал Эйсмонт.

По его словам, интересе к поискам жизни на Венере также проявили и в США. Американские учёные вызвались создать аппаратуру, способную держать температуру 500 градусов. С помощью этих устройств, которые одновременно с основным аппаратом будут доставлены на поверхность Венеры, наблюдения можно будет проводить не менее месяца.

Американцы собираются разместить в атмосфере что-то вроде аэростата, который будет проводить измерения. Может быть, сфотографируют эти самые микроорганизмы, — отметил специалист.

Ранее стало известно, что Роскосмос выделил 318,2 млн рублей на первый этап создания автоматической станции для исследования Венеры. Согласно контракту между НПО Лавочкина и госкорпорацией, средства на разработку технического предложения по созданию станции «Венера-Д» планируется потратить до марта 2023 года. Для России это будет первая венерианская миссия.