Учёный назвал последствия отказа России от сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Отказ от разработки сверхтяжёлой ракеты «Енисей» для полётов на Луну можно только приветствовать, поскольку это позволит российским учёным переключиться на менее рискованные и затратные технологии. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт.

Как пояснил специалист, использование сверхдорогого и сверхтяжёлого «Енисея» для освоения Луны означало бы продолжать «быть в плену устаревших представлений».

Чтобы улететь на Луну, оптимальнее переключиться на программу, которая опирается на несколько другие технологии, чем те, которые предполагаются при использовании сверхтяжёлой ракеты. По сути, опираться на эту технологию — значит быть в плену устаревших представлений, — сказал Эйсмонт.

Он считает, что можно было бы использовать те технологи, которые уже имеются в России, например, ракету «Ангара». По его мнению, это не только менее затратный, но и более надёжный «путь на Луну».

Так что отказ от «Енисея» вызвал вздох облегчения, — добавил Эйсмонт.

Ранее самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о прекращении работ по разработке сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну «Енисей». Её проектирование полностью остановлено, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы.

Ещё в декабре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал на своей странице в Facebook, что проект этой ракеты будет пересмотрен с целью использования более прорывных технологий. Позже совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжёлой ракеты, а в феврале и гендиректор «Прогресса» Дмитрий Баранов заявил СМИ, что проектирование приостановлено.