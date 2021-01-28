Учёные РФ объяснили обнаружение признаков жизни на Венере

https://static.news.ru/photo/a7d6650e-61ba-11eb-86bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замдиректора Института космических исследований РАН Олег Кораблёв заявил, что зарубежные коллеги поспешили рассказать о найденных признаках жизни в атмосфере Венеры. По его словам, анализ российских учёных показал, что за рубежом спутали возможный признак жизни — фосфин — с сернистым газом.

Первыми о находке фосфина, бесцветного ядовитого газа, который может иметь биологическое происхождение, сообщили в сентябре 2020 года британские и американские учёные. Через месяц стало известно о возможной ошибке в данных. Кораблёв отметил, что за четыре месяца наличие фосфина в атмосфере Венеры уже много раз опровергалось, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что требуются дополнительные исследования, поэтому не нужно менять предлагаемую в РФ программу исследования Венеры.

Атмосфера, особенно такая сложная, как на Венере, богатая, таит кучу загадок. И вот эти мелкие газы в следовых количествах в атмосфере могут давать информацию совершенно о разных свойствах планеты. Это, наоборот, очень хороший пример того, что надо нам исследовать Венеру дальше, использовать более чувствительные методы, — подчеркнул Кораблёв.

Первая российская миссия на Венеру запланирована на ноябрь 2029 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость Земли составляет около пяти квадриллионов долларов, а Венеры — один цент. Так считает ассистент профессора астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз Грег Лафлин. Учёный разработал уникальную формулу расчёта стоимости планет. По его методике, стоимость основана на массе планеты, её температуре и способности поддерживать жизнь.