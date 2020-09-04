Учёные доказали, что работа на МКС меняет мозг космонавтов

https://static.news.ru/photo/7aaf3ad6-ef66-11ea-9460-fa163e074e61_660.jpg Командир 63-й экспедиции Крис Кэссиди во время подготовки эксперимента Vection Фото: NASA

Группа космических медиков из России и Европы под руководством научного сотрудника Антверпенского университета (Бельгия) Бена Йериссена впервые исследовали, как долговременные экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) влияют на микро- и макроструктуру мозга космонавтов. Они обнаружили небольшие изменения в количестве белого и серого вещества, которые почти полностью исчезли спустя несколько месяцев после возвращения на Землю.

Наращивается объём белого вещества и меняется характер связей между нервными клетками. Вдобавок мы нашли новые свидетельства, что изменения в форме и структуре мозга связаны с тем, как спинномозговая жидкость ведёт себя в условиях невесомости, — говорится в докладе учёных, опубликованном в научном журнале Science Advances.

В исследовании участвовали девять членов экипажа МКС. До и после полёта их мозг обследовали с помощью обычных магнитно-резонансных томографов и их диффузной разновидности, отражающей, как меняется структура мозга в каждом трёхмерном «пикселе» получаемой ими картинки.

Как выяснилось, наибольшие изменения произошли в мозжечке и передней области мозга, в том числе в боковой борозде, височных и глазнично-лобных долях коры. Там количество белого вещества значительно выросло. А в центральной борозде и верхней лобной коре произошли обратные изменения. Учёные связали это с тем, что центры движения и другие области нервной системы адаптируются к перемещениям и навигации в условиях невесомости и скопления спинномозговой жидкости как бы «всплывают».

Большая часть этих аномалий, за исключением сдвигов в размерах центральной борозды, полностью исчезла примерно через семь месяцев после возвращения на Землю.

Кроме того, учёные выяснили, что ухудшение зрения после полётов в космос связано с увеличением объёмов желудочков мозга — особых полостей, где скапливается спинномозговая жидкость. Ранее считали, что это происходит из-за изменений в давлении и положении нервов внутри глаз.

Как писал NEWS.ru, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начались тренировки полётов для запуска корабля с одним профессиональным пилотом. В процессе испытаний необходимо решить ряд задач по управлению судном без бортинженеров — их места должны занять космические туристы. В работе задействованы космонавты Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев. Они прошли уже 14 занятий. Часть из них касалась штатной программы полёта (подготовка к старту, выведение, сближение, стыковка, расстыковка и спуск). Часть была посвящена рассмотрению и отработке серьёзных нештатных ситуаций — пожар на корабле или станции, загрязнение атмосферы на МКС, разгерметизация «Союза» и срочный спуск.