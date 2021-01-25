SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

Но в этот раз запущены 10 спутников связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съёмкой поверхности Земли. Falcon-9 выведет также 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, которая работает в сфере интернета вещей.
Эта миссия получила название Transporter-1. Этот запуск стал первым в рамках программы. Она обеспечит доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний.
Ранее SpaceX приобрела две нефтяные платформы, с которых планируется запускать ракеты на Луну и Марс. Платформы уже начали переоборудовать для использования в качестве космодромов. Платформы получили названия в честь спутников Марса — Фобос и Деймос, писал NEWS.ru.