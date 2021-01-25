SpaceX успешно запустила ракету с рекордным числом спутников

https://static.news.ru/photo/5206f7ac-5e67-11eb-a294-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX/twitter.com

Ракету-носитель Falcon-9, на борту которой 143 спутника, успешно запустила SpaceX, что стало очередным рекордом. Трансляция велась на сайте компании.

До этого рекорд установила Индия. В 2017 году она вывела на орбиту 104 аппарата за один запуск.

Falcon 9âs first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/6gWWlLiXdG — SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Но в этот раз запущены 10 спутников связи Stralink, проекта интернет-связи SpaceX. 48 аппаратов SuperDove принадлежат компании Planet, которая занимается съёмкой поверхности Земли. Falcon-9 выведет также 36 мини-спутников компании Swarm Technologies, которая работает в сфере интернета вещей.

Эта миссия получила название Transporter-1. Этот запуск стал первым в рамках программы. Она обеспечит доступ к выводу на орбиту спутников для заинтересованных компаний.

Ранее SpaceX приобрела две нефтяные платформы, с которых планируется запускать ракеты на Луну и Марс. Платформы уже начали переоборудовать для использования в качестве космодромов. Платформы получили названия в честь спутников Марса — Фобос и Деймос, писал NEWS.ru.