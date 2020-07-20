SpaceX объявила срок запуска ракеты с военным спутником Южной Кореи

Компания SpaceX назначила на 20 июля запуск военного спутника связи Республики Корея Anasis-2 c помощью ракеты-носителя Falcon 9.
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После отделения от ракеты многоразовая ступень должна будет в автоматическом режиме приземлиться на платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Запуск Falcon 9 с корейским спутником должен был произойти ещё 14 июля, но специалисты компании приняли решение провести дополнительные проверки техники.
Многоразовая ступень Falcon 9 использовалась 30 мая для первого пуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС с экипажем на борту. На станцию тогда отправились астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен.
Разработанный компанией Airbus Defence and Space во Франции спутник Anasis-2 позволит армии Южной Кореи обеспечить закрытую связь в широком диапазоне. Ракета выведет его сначала на эллиптическую орбиту, а затем на круговую геостационарную орбиту на высоте 36 тысяч километров.
Как передавал NEWS.ru, на 1 августа намечена отстыковка Crew Dragon от МКС, а на 2 августа — приводнение экипажа.
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