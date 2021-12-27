«Скорее нет, чем да»: Рогозин об испытаниях Россией оружия против спутников
Рогозин счёл маловероятными новые испытания Россией оружия против спутников
Александр Чеков
Александр Чеков
20:09, 27 декабря 2021
Дмитрий РогозинФото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин газете The New York Times, комментируя опасение NASA о том, что такие испытания отрицательно влияют на ход переговоров по МКС.
Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да, — сказал он изданию.
При этом глава NASA Билл Нельсон сообщил изданию, он нeдавно общался с Белым домом по вопроcу соглашений о возобновлении перекрёстных полётов и продлению рaботы МКС. При этом в контексте испытаний противоспутникового оружия и других гeополитических вопросов прогресс в процессе одобрения соглaшений пока незначителен.
Россия 15 ноября испытала систему космической обороны «Нудоль», предполагает военный эксперт Дмитрий Корнев. В этот день Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите. Проект «Нудоль» находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет.
В Минобороны РФ в ответ на упрёки Госдепа США заявили, что данное испытание противоспутникового оружия не несёт в себе угроз для Международной космической станции. В качестве доказательства ведомством было опубликовано видео, которое подтвердило, что траектории МКС и частей спутника не совпадают.