«Скорее нет, чем да»: Рогозин об испытаниях Россией оружия против спутников

Россия вряд ли будет проводить новые испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин газете The New York Times, комментируя опасение NASA о том, что такие испытания отрицательно влияют на ход переговоров по МКС.

Будут ли другие испытания подобного рода? Скорее нет, чем да, — сказал он изданию.

При этом глава NASA Билл Нельсон сообщил изданию, он нeдавно общался с Белым домом по вопроcу соглашений о возобновлении перекрёстных полётов и продлению рaботы МКС. При этом в контексте испытаний противоспутникового оружия и других гeополитических вопросов прогресс в процессе одобрения соглaшений пока незначителен.

Россия 15 ноября испытала систему космической обороны «Нудоль», предполагает военный эксперт Дмитрий Корнев. В этот день Минобороны доложило, что специальная ракета уничтожила старый советский спутник, который находился на земной орбите. Проект «Нудоль» находится в разработке НПО «Алмаз» более 10 лет.

В Минобороны РФ в ответ на упрёки Госдепа США заявили, что данное испытание противоспутникового оружия не несёт в себе угроз для Международной космической станции. В качестве доказательства ведомством было опубликовано видео, которое подтвердило, что траектории МКС и частей спутника не совпадают.