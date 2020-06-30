Российский космонавт рассказал, как его удивил вид Земли с орбиты

https://static.news.ru/photo/b3c63560-bb66-11ea-99f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Космонавт, исполнительный директор госкорпорации Роскосмос Сергей Крикалёв поделился своими впечатлениями от первого взгляда на Землю с орбиты.

По его словам, первый взгляд в иллюминатор стал для него удивительным моментом.

Я был поражён, увидев изогнутую линию горизонта, несмотря на то, что в теории мы всё знаем, что мы живём на шаре, но с орбиты ты уже видишь кривизну земной поверхности, — рассказал он в интервью НАСА ТВ, которое опубликовано на YouTube -канале Роскосмоса.

При этом Крикалёв отметил, что знал, какой вид его ожидает, однако увидеть своими глазами, насколько тонкий слой атмосферы защищает человечество от космического пространства, — это совершенно иной и интересный опыт.

Как писал NEWS.ru, ранее лётчик-космонавт Сергей Волков прокомментировал информацию о том, что через три года туриста отправят космос. По его словам, это можно сравнить с шоу «Танцы со звёздами». Первый выход туриста в открытый космос запланирован на 2023 год. 25 июня был подписан соответствующий контракт. В Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.