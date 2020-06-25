Космонавт сравнил космический туризм с шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/2d6d23a4-b713-11ea-8497-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/ivan_mks63

Лётчик-космонавт Сергей Волков прокомментировал информацию о том, что в 2023 году туриста отправят космос. По его слова, это можно сравнить с шоу «Танцы со звёздами».

Ранее в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщили, что первый выход туриста в открытый космос состоится в 2023 году. 25 июня был подписан соответствующий контракт. В компании объяснили, что турист совместно с профессиональным российским космонавтом совершит выход в открытый космос.

Здесь что-то вроде этого. Есть профессиональные космонавты, которые всю жизнь посвящают этой работе. У них немного другие цели и задачи. А есть люди, которые хотят попробовать, — отметил космонавт в интервью телеканалу «360».

Он добавил, что в новом договоре могли прописать оговорки о том, что человек должен соответствовать определённым параметрам. Дело в том, что техника рассчитана на определённый рост и вес космонавтов. Кроме того, профессионалы проводят в открытом космосе от 10 минут до нескольких часов. Скорее всего, туристов как-то ограничат в этом вопросе.

Как писал NEWS.ru, американская Virgin Galactic подписала соглашение с NASA, касающееся стимулирования развития орбитального космического туризма на МКС. В рамках договорённостей с Космическим центром Джонсона фирма определит партнёров, заинтересованных в продвижении частных космических миссий, разработке учебных материалов, а также в доставке на орбиту и на Землю необходимых ресурсов.

Американские компании SpaceX и Space Adventures тоже заключили договор о полётах космических туристов. Первый полёт на корабле Crew Dragon может состояться в начале 2021 года.