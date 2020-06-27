Роскосмос впервые назвал стоимость ракеты «Ангара»

https://static.news.ru/photo/018f7a64-b9d6-11ea-a669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Стоимость одной ракеты тяжёлого класса «Ангара-А5», создаваемой для Минобороны России, составит около 5 млрд рублей.

Такую стоимость ракеты в рамках контракта на продолжение лётных испытаний сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.

Как отметили в госкорпорации, контракт на несколько ракет подписан по цене менее 5 млрд рублей за каждую, что «уже существенно ниже стартовой цены, на которую ссылаются некоторые СМИ».

Ранее появилась информация, что, согласно бухгалтерской отчётности Центра им. М. В. Хруничева за 2019 год, себестоимость ракеты-носителя «Ангара» к 2024 году снизится на 3 млрд рублей, с 7 до 4 млрд. Как отмечалось, предприятие осуществляет комплекс мероприятий по снижению себестоимости «Ангары» совместно с Роскосмосом. В том числе идёт работа над созданием производства замкнутого цикла ракеты на мощностях омского ПО «Полёт».

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители от лёгкого до тяжёлого классов — в диапазоне грузоподъёмности от 3,5 («Ангара-1.2») до 38 («Ангара-А5В») тонн на низкой околоземной орбите. Пока было проведено два запуска с космодрома Плесецк: лёгкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжёлая «Ангара-А5» — в декабре 2014 года.

Как писал NEWS.ru ранее, на завершение работ по строительству инфраструктуры для запуска ракет «Ангара» потребуется ещё два года сверх запланированного. Отмечается, что после первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5», запланированного на 2023 год, работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года.