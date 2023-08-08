Роскосмос готовится к миссии на Луну: фото ракеты и межпланетной станции

Фото: МО РФ

Пуск боевыми расчетами ВКС РФ ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Роскосмос завершает подготовку к первой в истории современной России миссии на Луну, сообщает пресс-служба агентства. Запуск межпланетной станции «Луна-25» запланирован 11 августа в 02:10 по московскому времени.

Накануне специалисты собрали ракету-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25». Утром 8 августа ракета была установлена на стартовой площадке и приведена в вертикальное положение.

Станция «Луна-25» должна совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Цель миссии — отработать посадку аппарата, провести исследование верхнего слоя грунта, экзосферы Луны, а также поиск ресурсов и воды.

В связи с запуском станции «Луна-25» в Хабаровском крае эвакуируют поселок Шахтинск из-за возможного падения первой ступени ракеты в этом районе. Местные власти уточнили, что в зону падения попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар. Въезд в опасную зону запрещен.

Фото подготовки исторического запуска — в галерее NEWS.ru.