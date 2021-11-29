Рогозин: Россия должна реализовать проект «Венера-Д» до 2030 года

Россия должна реализовать проект «Венера-Д» до 2030 года, иначе она «вывалится» из тройки великих космических держав. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после торжественной церемонии вручения премий правительства РФ имени Ю. А. Гагарина в области космической деятельности за 2021 год, пишет ТАСС.

До 2030 года надо сделать (проект «Венера-Д». — NEWS.ru) в любом случае, иначе мы вывалимся из тройки великих космических держав, — отметил Рогозин.

По словам руководителя Роскосмоса, реализовать проект необходимо даже в том случае, если США откажутся от участия в нём. Но в такой ситуации аппарат будет иметь другой функционал. Помимо прочего, к реализации может быть допущен и другой иностранный партнёр.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный рассказал о том, что в России будет разработана новая программа исследований Венеры, в рамках которой должно быть отправлено не менее трёх научных аппаратов. По данным учёного, первой экспедицией будет «Венера-Д», её пуск намечен на конец 2020-х годов.

Ранее стало известно, что межпланетная станция «Луна-25» не стартует к Луне в этом году, запуск её был перенесён распоряжением главы Роскосмоса на июль 2022 года. Миссия к спутнику Земли отправится с космодрома Восточный.