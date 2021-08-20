Рогозин назвал российских конкурентов Илона Маска

Самарские специалисты способны бросить вызов компании Илона Маска SpaceX. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Слова Рогозина приводит пресс-служба правительства региона.

Встреча Рогозина и Азарова прошла на РКЦ «Прогресс». Стороны обсудили перспективы развития предприятия и подготовку кадров для космической отрасли.

По словам Рогозина, в настоящее время Россия имеет молодое поколение учёных, конструкторов и инженеров во многом благодаря тем кадрам, которые готовят в том числе в Самарском университете.

Они не останавливаются на достигнутом. Им нужны новые задачи. И если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, это Самара, — сказал руководитель Роскосмоса.

Ранее учёный рассудил заочную дискуссию руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина и главы SpaceX Илона Маска по вопросу терраформирования Красной планеты. Маск в последние несколько лет много раз называл лучшим способом создания земных условий на Марсе сброс в определённых районах планеты термоядерных зарядов. В свою очередь Рогозин назвал подобное предложение предлогом для вывода в космос ядерного оружия.