Путин оценил важность изучения Венеры и других планет

https://static.news.ru/photo/f8e7507c-8e3b-11eb-aa20-96000091f725_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Knut Niehus/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил о важности изучения Венеры и других далёких планет. Такое мнение он выразил во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Инженер-конструктор АО «НПО Лавочкина» Николай Ткачёв рассказал президенту о работе над аппаратами для исследования Венеры. Путин сперва в шутку спросил, «зачем нам Венера». Но затем ответил обстоятельно, обратив внимание на значимость такой работы.

Это имеет практическое значение для нашей планеты, для всех её жителей и для России тоже. Практическое значение имеет изучение тех процессов, которые происходят во Вселенной. С этим связано много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в текущей работе, — заявил российский лидер.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин допустил, что может стать видеоблогером. Президент пообещал подумать над такой перспективой. Он подчеркнул, что медиапространство и блогосфера расширяются и от этого никуда не деться. Также Путин положительно высказался об идее повышать компетентность учителей в соцсетях.