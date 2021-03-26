Путин не исключил, что может стать видеоблогером

https://static.news.ru/photo/ac0ea64c-8e36-11eb-8c59-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин допустил, что может стать видеоблогером. С соответствующим предложением к главе государства обратился один из участников заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Российский лидер пообещал подумать над такой перспективой. Он подчеркнул, что медиапространство и блогосфера расширяются, и от этого никуда не деться. Также Путин положительно высказался об идее повышать компетентность учителей в соцсетях.

Если чего-то нельзя предотвратить, это надо возглавить. <...> Иначе останешься на обочине и не сможешь реализовать не только себя, но и свою главную функцию — должным образом воздействовать на ребят, на школьников, — считает президент.

Путин при этом обратил внимание на важность традиционной формы образования. По его словам, от учителя здесь зависит очень многое.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин выразил разочарование невнимательностью сотрудников своей администрации. Он рассказал, что одно из его пожеланий до сих пор не выполнено. Путин сообщил, что предлагал изменить формат конкурса «Учитель года».