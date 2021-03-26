Путин отругал сотрудников своей администрации за невнимательность

https://static.news.ru/photo/bd961c3c-8e32-11eb-84ad-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил разочарование невнимательностью сотрудников своей администрации. Он рассказал, что одно из его пожеланий до сих пор не выполнено.

Выступая в формате видеоконференции на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», президент сообщил, что предлагал изменить формат конкурса «Учитель года». Он отметил, что в его представлении конкурс должен стать чем-то вроде реалити-шоу, продолжающегося в течение года. Путина не устраивает нынешний формат, когда состязание проходит очень быстро и о нём все забывают.

Я уже говорил об этом администрации президента, но что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа по этому направлению, — сказал российский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что на заседании набсовета самый молодой главврач Челябинской области Дмитрий Прокопьев обратился к Путину с просьбой дать ему в наставники вице-премьера Татьяну Голикову. Президента эта просьба рассмешила, сама же Голикова выразила готовность пообщаться с молодым специалистом на предмет дальнейшего сотрудничества.