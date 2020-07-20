Период для приватизации предприятий Роскосмоса продлили до 2026 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2026 года переходный период для преобразования оставшихся государственных унитарных предприятий (ГУП) Роскосмоса в акционерные общества (АО). Ранее предполагалось, что подведомственные ГУП приватизируют с последующей передачей Роскосмосу 100% акций до 13 июля 2020 года.
Закон
Как писал NEWS.ru, Россия не допустит приватизации Луны кем бы то ни было, ведь это противоречит нормам международного права, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, лунная гонка с США напоминает предвыборные соревнования между американскими республиканцами и демократами. РФ не собирается принимать в этом участия, однако приватизации Луны страна также не допустит.
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