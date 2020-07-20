Период для приватизации предприятий Роскосмоса продлили до 2026 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2026 года переходный период для преобразования оставшихся государственных унитарных предприятий (ГУП) Роскосмоса в акционерные общества (АО). Ранее предполагалось, что подведомственные ГУП приватизируют с последующей передачей Роскосмосу 100% акций до 13 июля 2020 года.

Закон вносит изменения в ст. 39 ФЗ «О государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“». Как сообщает ТАСС, в настоящее время в акционерные общества преобразованы уже восемь предприятий госкорпорации, ещё два завершают соответствующие процедуры, пять — находятся в стадии подготовки к приватизации.

Как писал NEWS.ru, Россия не допустит приватизации Луны кем бы то ни было, ведь это противоречит нормам международного права, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, лунная гонка с США напоминает предвыборные соревнования между американскими республиканцами и демократами. РФ не собирается принимать в этом участия, однако приватизации Луны страна также не допустит.