На американском сегменте МКС произошёл сбой

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На американском сегменте Международной космической станции произошёл отказ в системе электропитания. Об этом сообщило NASA.

В ходе переговоров экипажа с Землёй специалист хьюстонского Центра управления полётами сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что один из блоков зарядки аккумуляторной батареи снаружи станции выключился, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что станция питается от солнечных батарей, расположенных снаружи корпуса МКС. Каждая из них генерирует электричество для восьми каналов. Неполадка привела к тому, что электропитание одного из каналов сократилось на треть. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, также не работают высокоскоростная связь с Землёй и один из четырёх гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Kудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинc, Майкл Хопкинc, Виктор Гловeр и Шэннoн Уoлкер, а также японец Сoити Нoгути.

Ранее первый заместитель генконструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьёв сообщил, что уже сейчас на МКС есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года специалисты прогнозируют лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По его словам, траты на замену частей МКС могут достигать 10–15 млрд рублей в год. В связи с этим Соловьёв предложил сосредоточиться на реализации программы российской орбитальной служебной станции (РОСС), проект которой сейчас разрабатывают специалисты РКК «Энергия».

Всего в программе МКС участвуют 15 членов, из которых пять — основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Первая постоянная экспедиция заработала на МКС в 2000 году. Изначально станцию планировали использовать до 2015 года, затем срок её работы продлили до 2020-го, а потом до 2024 года. Теперь обсуждается возможность эксплуатации МКС до 2028–2030 годов.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам Рогозина, Роскосмос внимательно следит за состоянием Международной космической станции и считает, что от неё рано отказываться, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей.