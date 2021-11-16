Минобороны РФ опубликовало видео с обломками советского спутника

Минобороны РФ заявило, что испытание противоспутникового оружия не является причиной угрозы для Международной космической станции, и опубликовало видео, подтверждающее, что траектории МКС и частей спутника не совпадают, передает РИА Новости. Ранее Госдепартамент США обвинил Россию в создание угрозы для МКС после уничтожения ею старого советского спутника в ходе испытания нового оружия.

Ведомство опубликовало видео, где показало траекторию частей советского спутника «Целина-Д», уничтоженного в ходе успешного испытания Россией противоспутникового оружия. Из этих данных следует, что МКС и обломки спутника двигаются в разных плоскостях и на разных высотах.

С момента возникновения фрагменты бывшего спутника никакой угрозы для МКС не представляют. Заявления о якобы существовавших «рисках» для МКС не соответствуют действительности, — передает агентство.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Россия испытала противоспутниковое оружие и тем самым создала угрозу безопасности экипажа МКС. В космическом командовании США уточнили, что речь идёт об уничтожении на орбите одного из советских спутников, что привело к появлению поля обломков. В NASA заявили, что экипаж МКС был вынужден запираться в пристыкованных к станции космических кораблях в надежде избежать столкновения с обломками спутника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердилиспытания перспективной российской системы, которая «ювелирно» поразила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. По его словам, обломки спутника не несут никакой угрозы для космической деятельности.