Минобороны раскрыло характеристики сверхлёгкой ракеты «Иркут»

Министерство обороны России представило технические характеристики новой российской сверхлёгкой ракеты-носителя «Иркут». Её создают в двух вариантах — одноразовом и многоразовом, сообщает журнал «Космическая техника и технологии».

Издание отмечает , что ракеты будут отличаться по весу, в первом случае он составит 23,6 т, во втором — 25 т. Одноразовый аппарат сможет доставлять на околоземную орбиту 584 кг груза, на геостационарную — 84 кг. У многоразовой ракеты цифры составят соответственно 398 кг и 60 кг.

Топливом послужит пара кислород-метан в ракете, и гептил с амилом в разгонном блоке.

В вопросе разработки отечественных ракет-носителей сверхлёгкого класса можно отметить разрабатываемый специалистами АО «ЦНИИмаш» проект по созданию ракеты-носителя сверхлёгкого класса «Иркут», — подчёркивается в публикации.

Запускать «Иркут» намерены с космодрома Плесецк. Первый пуск должен состояться в 2024 году.

Ранее стало известно, что самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» объявил о прекращении работ по разработке сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. Её проектирование полностью остановлено, однако не исключено, что работы могут возобновить после уточнения программы. Речь идёт о ракете «Енисей».