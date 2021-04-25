Маск заявил, что часть путешественников на Марс умрёт ещё в дороге

https://static.news.ru/photo/be4d3bd0-a645-11eb-b5d0-96000091f725_660.jpg Фото: spacex.com/Global Look Press

Илон Маск, планирующий в 2026 году отправить на Марс исследователей, заявил, что часть астронавтов может умереть, не долетев до планеты. Об этом изобретатель сказал в интервью основателю фонда X-Prize, американскому инженеру авиации Питеру Диамандису, сообщает TMZ.

Полёт на Марс стал одной из главных тем разговора. NASA планирует отправить людей на Красную планету только в 2033 году. Маск с увлечением рассказывал о своих замыслах и даже сравнил космический полёт с освоением Антарктики.

Полёт на Марс — звучит так же, как объявление, что Шеклтон (Эрнест Шеклтон, англо-ирландский исследователь XX века. — NEWS.ru) отправляется в Антарктику. Ты знаешь, это опасно. Это некомфортный и долгий путь. Ты можешь не вернуться домой, но это восхитительное приключение и незабываемый опыт. Но, честно говоря, часть людей, возможно, умрет ещё в самом начале, — сказал изобретатель.

Как сообщалось ранее, рекламный щит с надписью «Марс — отстой» появился напротив головного офиса компании SpaceX в Калифорнии, основатель которой Илон Маск хочет построить город на Марсе. Его авторами стали экоактивисты.