Космонавты поздравили россиян с Днём Победы с борта МКС

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с очередным юбилеем Победы с борта международной космической станции. В этом году Роскосмос проводит беспрецедентную акцию «Бессмертный полк на МКС».
Видео поздравление опубликовано на канале Роскосмоса в Yotube. Анатолий Иванишин с благодарностью вспомнил тех, кто отдал всё в борьбе за Победу. Иван Вагнер добавил, что горе и потери, с которыми столкнулись многие народы во время войны должны объединить их.
В апреле грузовой корабль «Прогресс МС-14» доставил на станцию данные о родственниках россиян, участвовавших в Великой Отечественной войне для участия в космическом варианте акции «Бессмертный полк».
Ранее NEWS.ru сообщал, что установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол завершена на космодроме Байконур. Её запуск, намеченный на 25 апреля, был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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