Космонавты поздравили россиян с Днём Победы с борта МКС

https://static.news.ru/photo/17ffa6a4-919d-11ea-ad79-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.roscosmos.ru

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с очередным юбилеем Победы с борта международной космической станции. В этом году Роскосмос проводит беспрецедентную акцию «Бессмертный полк на МКС».

Видео поздравление опубликовано на канале Роскосмоса в Yotube. Анатолий Иванишин с благодарностью вспомнил тех, кто отдал всё в борьбе за Победу. Иван Вагнер добавил, что горе и потери, с которыми столкнулись многие народы во время войны должны объединить их.

В апреле грузовой корабль «Прогресс МС-14» доставил на станцию данные о родственниках россиян, участвовавших в Великой Отечественной войне для участия в космическом варианте акции «Бессмертный полк».

Ранее NEWS.ru сообщал, что установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол завершена на космодроме Байконур. Её запуск, намеченный на 25 апреля, был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.