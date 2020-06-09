Космонавт Юрчихин сообщил, что корабля «Орёл» нет даже на бумаге

https://static.news.ru/photo/d9618484-aaf2-11ea-919f-fa163e074e61_660.jpg Федор Юрчихин Фото: roscosmos.ru

Лётчик-космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин сообщил, что в настоящее время на российский корабль «Орёл» нет даже утверждённого чертежа, при этом его обещают запустить в космос в 2023 году.

Никакого «Орла» не существует, хотя мы обещаем провести его первый полёт в 2023 году. Даже утверждённого чертежа нет, — заявил «Огоньку» Юрчихин.

Космонавт связывает это с тем, что в «Роскосмосе» часто меняется руководство и «вслед за ним указания для разработчиков». Кроме того, смены гендиректоров идут и в РКК «Энергия», ответственном за разработку этого корабля.

И там, и там сменилось по шесть руководителей только в этом веке, — рассказал Юрчихин.

Герой России сообщил, что на создание космического корабля уходит, как правило, пять-шесть лет, а по факту — в два раза больше. Он не исключает, что новым кораблём Россия обзаведётся только лет через 10. И к тому времени он может уже устареть.

Как писал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск потратил на строительство пилотируемого корабля Crew Dragon в три раза больше средств, чем РКК «Энергия» на создание российского корабля «Орёл». При этом Рогозин утверждает, что деньги на Crew Dragon были выделены из бюджета США. Глава Роскосмоса также сообщил, что компания SpaceX бесплатно получила построенный государством космодром, «оплаченный NASA научно-технический задел» и лучших инженеров. Рогозин привёл в пример «построенный в амурской тайге» космодром Восточный, заявив, что он стоит в два с половиной раза дешевле Crew Dragon.