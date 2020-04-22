Космонавт Юрчихин рассказал о своих самых сильных желаниях в космосе

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Российский космонавт Фёдор Юрчихин принял участие в онлайн-лекториуме в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена».

В ходе мероприятия он рассказал, чего больше всего ему хотелось во время пребывания в космосе.

Я хочу в космосе именно сидеть на стуле, то, чего не удаётся, пить чай из нормальной чашечки, а не из пакетов, и эту чашечку ставить на стол, чтобы она никуда не улетала, — признался космонавт.

На счету Фёдора Юрчихина пять космических полётов суммарной продолжительностью около 673 суток и девять выходов в открытый космос суммарной длительностью 59,5 часа, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом. 9 апреля Микрин летал на Байконур провожать на МКС экипаж корабля «Союз-МС-16». В поездке он был в одном самолёте с главой Роскосмоса, который потом напрямую общался с космонавтами.