Космонавт рассказал о последствиях потери ориентации в пространстве для МКС

Космонавт Герой России Андрей Борисенко в беседе с NEWS.ru заявил, что «ничего критичного» для МКС в потере ориентации в пространстве нет, на программу полётов станции инцидент, произошедший 15 октября, не повлияет. Неполадки начались во время тестирования двигателей корабля «Союз», который должен доставить российский киноэкипаж — актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко — с МКС на Землю.

В любом случае ничего критичного для станции это не несёт. Я думаю, что программа полёта от этого не поменяется станционная. Как выполнялась, так и будет выполняться. <...> Иногда [такие ситуации] случаются по разным причинам. Было и во время моего полёта. Последствия в любом случае нивелируются за счёт решений, принимаемых Землёй. На Земле вообще принимают решения по любым внештатным ситуациям, если только это не быстроразвивающаяся ситуация, несущая угрозу жизни и безопасности экипажу, — подчеркнул Борисенко.

Он добавил, что в экстренной ситуации решения о дальнейших действиях принимает командир МКС «последующим отчётом» в Центр управления полётами — либо в американский, либо в российский.

Для того чтобы построить ориентацию [МКС] и чтобы затем она поддерживалась станцией, нужно эту ориентацию сделать с помощью исполнительных органов. У нас на станции два типа исполнительных органов. Это гиродины (безрасходная система ориентации) у наших американских коллег и наша система ориентации с помощью двигателей систем ориентации. В данном случае приняли решение использовать для построения ориентации двигатели, так как это занимает меньше времени, — добавил космонавт.

В ЦУП ответили, что это произошло из-за тестирования системы управления движением корабля «Союз МС-18». Для возвращения станции в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента МКС.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18». Предполагается, что они приземлятся в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).