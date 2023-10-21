Космонавт объяснил, почему орбиту Земли невозможно очистить от мусора Космонавт Борисенко: орбиту не очистят от мусора из-за отсутствия технологий

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Орбиту Земли невозможно очистить от мусора — выведенных из эксплуатации спутников и их обломков — из-за отсутствия необходимых технологий, рассказал NEWS.ru летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко. Он отметил, что существуют два способа утилизации подобных объектов: затопление в Мировом океане или перевод на более высокую орбиту.

Зависит от того, снабжен спутник двигательной установкой для свода его с орбиты или нет. Зависит от того, каким способом разработчики предусматривали его утилизацию, скажем так. Либо путем сведения и затопления в одной из точек Мирового океана, либо путем перевода спутника на более высокую орбиту с периодом существования тысяча лет и больше, — подчеркнул Борисенко.

Ранее он заявил NEWS.ru, что угрозу спутников Starlink американского миллиардера Илона Маска для Международной космической станции (МКС) можно оценить только после изучения их орбит. По его словам, хотя количество таких аппаратов и достигло 5000 единиц, само по себе это число выглядит абстрактно.

Борисенко отметил, что для оценки возможной угрозы спутников Starlink для МКС необходимо знать, как много объектов пересекаются в той или иной точке на орбите станции. По его словам, если пересечений нет, то и речи об опасности идти не может.