Космонавт рассказал, угрожают ли 5000 спутников Маска полетам на МКС Космонавт Борисенко: угроза спутников Маска для МКС зависит от их позиции

Фото: SpaceX/Global Look Press`

Полёт корабля Falcon 9 со спутниками Starlink на борту

Угрозу спутников Starlink американского миллиардера Илона Маска для Международной космической станции (МКС) можно оценить только после изучения их орбит, рассказал NEWS.ru герой России космонавт Андрей Борисенко. По его словам, хотя количество таких аппаратов и достигло 5000 единиц, само по себе это число выглядит абстрактно.

Все зависит от элементов орбит, от времени существования каждого из спутников после выхода из строя. Цифра в 5000 ни о чем, она достаточно абстрактная. Зависит от того, какие орбиты они занимают, на какие высоты, на какие плоскости они запускаются, тогда можно делать какие-то выводы, — сказал он.

Борисов отметил, что для оценки возможной угрозы спутников Starlink для МКС необходимо знать, как много объектов пересекаются в той или иной точке на орбите станции. По его словам, если пересечений нет, то и речи об опасности идти не может. Кроме того, добавил он, запуск спутников на орбите МКС является редким явлением.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что квазигражданские космические спутники, используемые странами Запада в конфликтах, могут стать законной целью для ударов. По его словам, такие аппараты создают угрозу для устойчивости мирной космической деятельности.