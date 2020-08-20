Космонавт объяснил, как места утечки воздуха ищут на МКС

https://static.news.ru/photo/284b3d9c-e310-11ea-8845-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Утечки воздуха на МКС ищут, по очереди перекрывая сегменты станции. Об этом сообщил российский летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко.

Ранее сообщалось, что на МКС произошла утечка воздуха и теперь ведутся работы по её поиску. Корниенко рассказал телеканалу «360», как это происходит.

Если утечка воздуха небольшая, то она находится в течение суток или двух, — заявил он.

По словам космонавта, для поиска сначала перекрывают люк между сегментами станции и следят, где давление падает сильнее. Чем больше отверстие, тем быстрее давление падает, тем меньше времени на поиски.

Корниенко также рассказал, что для поиска места утечки в модуле используются специальные ультразвуковые устройства, которые позволяют найти негерметичность. При этом экипажу нет нужды изолироваться в одном отсеке.

Последний раз подобная утечка воздуха произошла на космическом корабле «Союз». Отверстие в обшивке бытового отсека «Союза» было обнаружено в августе 2019 года, после того, как члены экипажа МКС зафиксировали утечку воздуха на станции. Предполагается, что оно могло быть просверлено непреднамеренно в ходе подготовки корабля к старту.

Специальная комиссия Роскосмоса тогда пока не смогла определить ответственного за отверстие, обнаруженное в корабле «Союз». Расследование длилось восемь месяцев.

Как писал NEWS.ru, экипаж МКС перейдёт на три дня в модуль «Звезда» для контроля за давлением воздуха в модулях американского сегмента.