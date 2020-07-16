Китай готовится запустить миссию на Марс

https://static.news.ru/photo/e1adf204-c7e8-11ea-b076-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Подготовка первой китайской миссии по исследованию Марса «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу») вышла на финишную прямую. На стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань 17 июля в вертикальном положении доставлена ракета-носитель «Чанчжэн-5» («Великий поход — 5»).

Её целью является выведение на переходную орбиту Земли и Марса первого китайского зонда, который уже находится на космодроме. Запуск «Чанчжэн-5» планируется на 23 июля, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

В Китае рассчитывают, что полёт к Марсу займёт у зонда около семи месяцев и уже в 2021 году он пришлёт на Землю первые данные с Красной планеты.

Посадка зонда на поверхность Марса позволит учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля планеты. Главной целью миссии объявлен поиск возможных признаков жизни на Марсе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск к Марсу ракеты H-IIA с космическим зондом ОАЭ Al Amal («Надежда») на борту повторно отложен из-за погодных условий. Первоначально старт ракеты был запланирован на 15 июля, а затем перенесён на 17 июля. Предполагается, что зонд должен достичь Марса в 2021 году, в 50-летнюю годовщину ОАЭ.