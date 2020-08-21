К Земле приближается астероид

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В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили о приближении к Земле крупного астероида 2018 VP1.

Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2 ноября 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли, сообщает РИА Новости.

Астероид относится к так называемым аполлонам — группе небесных тел, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли. Однако специалисты NASA считают, что вероятность того, что астероид войдёт в атмосферу планеты, составляет лишь 1 шанс из 240, или 0,41%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа британских учёных проверила гипотезы о гибели динозавров. Она пришла к выводу, что к исчезновению гигантских животных с лица Земли привело её столкновение с космическим телом. В исследовании участвовали специалисты Университетского и Имперского колледжей Лондона, а также Университета Бристоля. Они уверены, что динозавров погубил астероид Chicxulub, упавший на землю 66 млн лет назад.