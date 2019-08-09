«Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим размерам пирамиду Хеопса, приблизится в конце августа к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. По данным астрономов, 28 августа небесное тело
окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.
Учёные сообщили, что астероид разминётся с нашей планетой на расстоянии 1 млн км, поясняет
Как ранее писал News.ru, эксперты NASA в 2021 году отправят космический аппарат к двойному астероиду 65803 Didymo для изменения его орбиты. Специальный зонд DART должен будет врезаться в меньший из объектов.