https://static.news.ru/photo/ff3b78fc-bcc0-11e9-8cef-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

«Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим размерам пирамиду Хеопса, приблизится в конце августа к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида. По данным астрономов, 28 августа небесное тело

окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера.

Учёные сообщили, что астероид разминётся с нашей планетой на расстоянии 1 млн км, поясняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, эксперты NASA в 2021 году отправят космический аппарат к двойному астероиду 65803 Didymo для изменения его орбиты. Специальный зонд DART должен будет врезаться в меньший из объектов.