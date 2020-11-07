Индия успешно осуществила первый космический запуск в 2020 году

https://static.news.ru/photo/3cb115c0-20e8-11eb-bdd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: PTI

Индия отправила в космос ракету с десятью спутниками. Это первый запуск, осуществлённый Департаментом космоса и Индийской организацией космических исследований в текущем году.

Ракета-носитель PSLV-C49 стартовала из Космического центра Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота днём 7 ноября. Она должна доставить на орбиту спутник EOS-01 и девять спутников международных заказчиков.

Данные наблюдений EOS-01 будут использоваться в сельском и лесном хозяйстве, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий. В числе остальных путников аппараты США, Люксембурга и Литвы, сообщается на сайте организации космических исследований.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия запустила с космодрома Плесецк ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и ещё 19 малыми аппаратами.