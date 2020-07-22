Илона Маска пригласили в калужский музей

https://static.news.ru/photo/fd08002e-cc31-11ea-9b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: gmikmuseum/facebook.com

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша приглашает главу и основателя американской компании SpaceX Илона Маска в Музей истории космонавтики имени Циолковского.

По его словам, Калуга является родиной космонавтики. Поэтому это место часто принимает гостей, имеющих отношение к космосу, передаёт РИА Новости.

Многие известные, знаменитые люди здесь были. Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу и, конечно, Илона Маска тоже ждем, — заявил Шапша.

В свою очередь директор музея Наталья Абакумова рассказала, что Маск очень часто цитирует Константина Циолковского. В связи с этим она выразила уверенность, что американского изобретателя заинтересует возможность посетить музей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что внук советского учёного и конструктора Сергея Королёва Андрей рассказал о звонке от основателя компании SpaceX Илона Маска. По словам Андрея, семья написала предпринимателю после успешного запуска корабля Crew Dragon на орбиту Земли. Через некоторое время с ними связался секретарь Маска и сообщил, что тот готов пообщаться с ними по видеосвязи.