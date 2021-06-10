Эксперт подсчитал, во сколько обойдётся России своя космическая станция

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Руководитель Института космической политики Иван Моисеев оценил возможности России построить собственную космическую станцию. По мнению специалиста, затраты страны на реализацию этого амбициозного проекта могут составить примерно $400 млн в год, пишет НСН.

Моисеев отметил, что Россия в первую очередь будет не создавать новую станцию, а перерабатывать уже существующие модули. Он напомнил, что сейчас у Роскосмоса есть модуль «Наука», который стоит на Байконуре, также есть аналитический модуль.

В любом случае оба этих модуля нуждаются в переработке, чтобы стать ядром станции. К 2025 году это можно сделать — переработать имеющиеся модули. А вообще, производство модулей для станции у нас прекращено в 2015 году, — сказал эксперт.

По подсчётам Моисеева, затраты на строительство станции составят около $400 млн в год, или $2–3 млрд за пять лет. Окончательная сумма будет зависеть от конкретных технических решений, которые будут приниматься.

Ранее сообщалось, что Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд. По словам Рогозина, первый базовый модуль для новой станции будет готов к запуску в 2025 году, сейчас он уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.

Развернуть российскую национальную космическую станцию планируется к 2035 году.