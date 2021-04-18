Россия выйдет из проекта МКС и создаст свою станцию

https://static.news.ru/photo/c7a0861a-a03c-11eb-b73b-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» вице-премьер Юрий Борисов.

И честно их (партнёров. — NEWS.ru) предупредить о выходе из МКС с 2025 года, — заявил вице-премьер.

В аппарате вице-премьера, комментируя его заявление, напомнили, что сроки существования МКС давно истекли, а её состояние оставляет желать лучшего.

В последнее время всё чаще поступает информация о технических неисправностях. Чтобы избежать любых рисков в случае аварийных ситуаций, необходимо провести техническое обследование станции. И по итогам принимать решение и честно предупреждать партнёров, — рассказали ТАСС в аппарате.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства обсуждал в День космонавтики в ходе совещания судьбу МКС и новой российской станции, которая, как планируется, заменит её.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты уверены, что единого решения на федеральном уровне о строительстве новой орбитальной станции до сих пор нет. И если МКС затопят в 2024-2025 годах, летать космонавтам будет некуда как минимум пять лет.