Рогозин назвал сроки запуска первого модуля новой орбитальной станции

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, — говорится в сообщении.
Глава Роскосмоса также опубликовал видео работ в «Энергии».
Ранее запуск модуля на МКС планировался на 2024 год.
Как заявил накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5-6 млрд.