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Космос

Рогозин назвал сроки запуска первого модуля новой орбитальной станции

11:44, 20 апреля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как написал он в своём Twitter-аккаунте, модуль будет готов к запуску в 2025 году.

Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, — говорится в сообщении.

Глава Роскосмоса также опубликовал видео работ в «Энергии».

Ранее запуск модуля на МКС планировался на 2024 год.

Как заявил накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5-6 млрд.

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