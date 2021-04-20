Рогозин назвал сроки запуска первого модуля новой орбитальной станции

https://static.news.ru/photo/f4c13a7a-a1b5-11eb-bdb1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как написал он в своём Twitter-аккаунте, модуль будет готов к запуску в 2025 году.

Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту, — говорится в сообщении.

Глава Роскосмоса также опубликовал видео работ в «Энергии».

Ранее запуск модуля на МКС планировался на 2024 год.

Как заявил накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов, Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5-6 млрд.