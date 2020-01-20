https://static.news.ru/photo/8af0058a-3b87-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Учёные из коллаборации LIGO утверждают, что зафиксировали гравитационные волны от звезды Альфа Орион, которую также называют Бетельгейзе. Согласно их выводам, они могут быть признаком превращении небесного тела в сверхновую.

Как сообщил портал Science Alert, астрономы не исключают и вероятность ошибки, при которой обнаруженные волны могут и не иметь отношения к красному гиганту.

Тип зафиксированных волн соответствует тем, которые производит сверхновая. Однако учёные утверждают, что Бетельгейзе не изменилась и не взорвётся ещё 100 тыс. лет.

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды. Объект, от которого они исходили, скорее всего находится гораздо дальше Альфа Ориона. Но и нельзя отрицать, что сигнал мог быть ложным.

TFW you walk outside to check if Betelgeuse is still there (I just did, it is). https://t.co/uJuUMBJsSe — Andy Howell (@d_a_howell) 14 января 2020 г.

Бетельгейзе находится в 700 световых годах от Земли. Если она взорвётся, то созвездие Ориона изменится навсегда. Для нашей планеты, как заверили исследователи, никакой опасности выброс смертельной радиации и звёздной материи, происходящий при этом процессе, не несёт.

Как писал NEWS.ru, учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров, открывшие околоземный астероид, рассказали о планах и дальше заниматься наукой.