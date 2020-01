Как сообщил портал Science Alert, астрономы не исключают и вероятность ошибки, при которой обнаруженные волны могут и не иметь отношения к красному гиганту.

Тип зафиксированных волн соответствует тем, которые производит сверхновая. Однако учёные утверждают, что Бетельгейзе не изменилась и не взорвётся ещё 100 тыс. лет.

По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды. Объект, от которого они исходили, скорее всего находится гораздо дальше Альфа Ориона. Но и нельзя отрицать, что сигнал мог быть ложным.