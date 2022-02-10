Астроном призвал Украину объединиться с РФ для строительства космодрома

Украина имеет достаточно оборудования и учёных, чтобы построить космодром на воде, вместе с российскими технологиями Киеву удалось бы поднять эту отрасль на новый уровень, заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга, доцент МГУ Владимир Сурдин, комментируя новость о том, что на Украине планируют построить плавучий космодром к 2025 году. Он предположил, что украинцам будет трудно реализовать задуманное, так как у них сейчас и так много проблем, пишет «ПолитЭксперт».

Я не оптимист в этом смысле, мне кажется, украинцам трудно будет создать плавучий космодром. У них и так сейчас проблем много других, помимо «небесной». Но если сделают, то я буду рад, — заверил Сурдин.

Он пояснил, что плавучий космодром — достаточно полезная постройка, потому что чем ближе строение расположено к экватору, тем проще и дешевле запускать аппараты в космос. Сурдин считает, что если бы Киеву удалось реализовать задуманное, это было бы полезно для всех. Он предложил Украине объединиться с Россией, чтобы делать совместные проекты, так как это проще и продуктивнее.

Ранее глава украинского государственного космического агентства Владимир Тафтай заявил, что Украина намерена к 2025 году построить морскую платформу для запуска ракет в космос. Он добавил, что проект оценивается в $170 млн (4,8 млрд гривен).