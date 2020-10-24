Жители Баку несут цветы к посольству РФ

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Бакинцы приносят цветы к посольству России в азербайджанской столице в память о 13-летнем россиянине, который погиб при обстреле города Гянджа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Гяндже прошла заупокойная служба по погибшему российскому подростку. 13-летний мальчик пострадал при обстреле 17 октября и умер неделю спустя, не приходя в сознание.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.