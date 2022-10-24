Жителей Молдавии предупредили о дефиците электроэнергии с 24 октября

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что с 24 октября республика столкнется с дефицитом электроэнергии. Причиной он назвал «атаки России» на энергосистему Украины, о чем написал в своем Telegram-канале.

С завтрашнего дня из-за атак России на энергосистему Украины и сокращения объёмов газа «Газпромом» в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии. Коммерческие контракты, подписанные SA Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00, — сообщил молдавский премьер.

В связи с этим Спыну обратился к предпринимателям с просьбой отключить рекламное и декоративное освещение, а также по возможности использовать индивидуальные генераторы.

Накануне парламент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил введение чрезвычайного экономического положения из-за сокращения поставок газа на 30%,. По итогам текущего месяца будет недополучено почти 37 млн кубометров.

Ранее сообщалось, что в Молдавии проходят антиправительственные митинги. Протестующие требуют отставки правительства и президента, а также досрочных парламентских выборов.