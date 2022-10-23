В Молдавии начался антиправительственный митинг

Фото: shutterstock

В Молдавии начался антиправительственный митинг против действующей власти, передает Telegram-канал «Преднестровец». Отмечается, что в Кишиневе протестующие требуют отставки правительства и президента, а также досрочных парламентских выборов. В столице страны находится много полиции.

Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Протестующие выступают против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвинили власти страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.

16 октября сообщалось, что протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города. Но полиция затем разогнала протестующих.