Полиция Молдавии начала разгон демонстрантов в Кишиневе

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Полиция Молдавии начала разгонять протестующих, которые заблокировали в ходе массовой акции движение транспорта на бульваре Стефана Великого — центральной улице Кишинева, передает корреспондент ТАСС с места событий. Отмечается, что манифестанты требуют отставки руководства страны.

По данным агентства, полицейские окружили палаточный городок и потребовали от находящихся там людей подчиниться. Демонстранты покинули палатки, скандируя: «Позор», «Мы народ». После этого силовики убрали палатки с проезжей части.

Ранее 16 октября сообщалось, что протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города. В прошлое воскресенье палатки простояли всю ночь, утром их убрали полицейские.

Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Протестующие выступают против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвинили власти страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.