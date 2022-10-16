Протестующие установили палатки в центре Кишинева

Фото: Israel Fuguemann/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кишинев, Молдавия

Протестующие установили новые палатки в центре Кишинева — это уже не первая попытка перекрыть центральный проспект города, передает «Коммерсант». Отмечается, что в прошлое воскресенье палатки простояли всю ночь, утром их убрали полицейские.

Бессрочная акция протеста проходит в Кишиневе с 18 сентября. Протестующие выступают против увеличения цен на газ и продовольствие, а также высокой инфляции и падения уровня жизни. Манифестанты обвинили власти страны в неспособности справиться с кризисом. Инфляция в Молдавии к середине лета составила 33,5%.

Администрацию республики также критикуют за нежелание вести диалог с Россией по поводу более выгодных цен на газ и за политическое давление на оппозиционеров.