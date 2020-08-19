Жителей Белоруссии начали пугать дорогими нефтью и газом из РФ

https://static.news.ru/photo/62eabd0e-e227-11ea-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский, говоря о возможных последствиях прихода к власти оппозиции, заявил, что в этом случае Россия будет продавать республике нефть и газ по более высоким ценам.

Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ, — считает доктор экономических наук.

По его словам, сотрудничество с РФ приносит Белоруссии около 50% ВВП. Страна может этого лишиться, если к власти придут люди, настроенные против Кремля.

Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что ущерб от протестов составляет примерно $500 млн. Отложенный негативный эффект будет ещё более ощутимым, пишет БелТа.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Первые демонстрации подверглись жестокому разгону. Теперь митингующие требуют также остановить насилие со стороны силовиков и отпустить всех задержанных и политзаключённых.

Как информировал NEWS.ru, белорусская оппозиция не собирается разобщаться с Россией. Власти должны поддерживать хорошие отношения со страной, на которую приходится половина экспорта, заявил бывший дипломат Павел Латушко.